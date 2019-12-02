شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يهنئ الإمارات بالذكرى الثامنة والأربعين لتأسيسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنا الرئيس عبد الفتاح السيسي، دولة الإمارات العربية المتحدة بالذكرى الثامنة والأربعين لتأسيس دولة الامارات، وكتب الرئيس على حسابه الرسمى على موقع التوصل الاجتماعى "تويتر": نحتفل اليوم بالذكرى الـ 48 لتأسيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، هذا اليوم الذى اتحد فيه أبناء هذا الوطن قيادة وشعبا نحو مستقبل أفضل للإمارات العربية، مليء بالإنجازات والتقدم والازدهار".



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