شكرا لقرائتكم خبر عن "حزب الحرية " يكرم الطفل الحاصل على المركز الأول لبطولة الكاراتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم حزب الحرية المصري برئاسة صلاح حسب الله، اليوم الأثنين، الطفل أحمد محمد عبد الله، والبالغ من العمر 10 سنوات، والحاصل على المركز الأول ببطولة القليوبية للكاراتيه رغم كونه من ذوى الاحتياجات الخاصة، والفائز بالميدالية الذهبية في البطولة.

وقدم صلاح حسب الله، الشكر والتقدير لأسرة الطفل، على دعمه ومساندته في الحياة وتشجيعه على ممارسة الرياضة وحصوله على البطولة، قائلا موجها حديثه للطفل:" أنت بطل وتعطي نموذج رائع للكبير قبل الصغير في التحدي ومواجهة الحياة".

وقال حسب الله، إن أحمد استطاع التغلب على إعاقته وممارسة أقوى الألعاب الرياضية والتي تحتاج للحركة وهي لعبة الكاراتية، و استطاع بإرادته وعزيمته وإصراره فى الحصول على المركز الأول للبطولة، مضيفا" لديك تحدي وعزيمة قوية وهي سر تكوين شخصيتك، فأنت تعلم الجميع تحدي مصاعب الحياة".

وتابع:" قدمت نموذجا لأي فرد في المجتمع يريد أن ينجح ويتقدم، فالتكريم ليس مجرد تكريم على بطولتك، فبطولتك الحقيقية في الحياة وليس في الكاراتية ".

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جاء هذا بحضور النائب احمد مهنى الأمين العام للحزب، والدكتور احمد ادريس، أمين التنظيم، والاستاذ رامي زهدي، أمين العلاقات الخارجية، والدكتورة جيهان بيومى أمينة المرأة، والدكتور عصام سراج الدين رئيس اللجنة الرياضية.

تكريم الطفل ذوى الإحتياجات الخاصة

قيادات الحزب مع الطفل