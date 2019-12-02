هجوم جسر لندن: جونسون يشتبك مع كوربن حول الملابسات

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن (د ب أ)

يسعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتقديم حزب المحافظين على أنه حزب يحقق الأمن وسط جدال مرير مع زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربن بسبب الظروف التي أدت إلى الهجوم الإرهابي الذي وقع الأسبوع الماضي. كما أن وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبريطانيا لحضور قمة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) سيكون أمرا يتسم بالغموض في الحملة الانتخابية .

وحضر جونسون وكوربن وعمدة لندن صديق خان صلاة مسائية لتكريم ضحايا هجوم جسر لندن، حسبما أفادت وكالة (بلومبرج) للأنباء .

ويعقد جونسون اجتماعا انتخابيا الليلة في شرق انجلترا، في الوقت الذي تعهد فيه كوربن بخفض الأسعار الرسمية لتذاكر القطارات بنسبة 33 بالمئة اعتبارا من كانون ثان/يناير المقبل.

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في غضون ذلك، أظهرت استطلاعات للرأي أجريت في مطلع الأسبوع الحالي تراجع تقدم حزب المحافظين . وأشار استطلاع للرأي إلى أن الانتخابات ربما تسفر عن برلمان معلق.

وأظهر أول استطلاع للرأي يتم إجراؤه كليا بعد هجوم جسر لندن الإرهابي يوم الجمعة الماضي أن حزب المحافظين يتقدم بـ7 نقاط مئوية.

وفي سياق آخر، حث كوربن رئيس الوزراء على تأكيد أن خدمات الصحة الوطنية لن تكون جزءا من المفاوضات مع الولايات المتحدة عند توقيع اتفاق للتجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من أن جونسون قال أكثر من مرة إنه لم تتم مناقشة خدمات الصحة الوطنية خلال المحادثات، طالب كوربن بإجراءات ملموسة في خطاب أرسله إلى جونسون اليوم الاثنين، في محاولة واضحة لتسليط الضوء على حزب المحافظين مع توقع وصول ترامب إلى بريطانيا الليلة لحضور قمة الناتو.