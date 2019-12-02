ضبط أدوية مخدرة ومنشطة غير مسجلة داخل صيدلية في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أعلن محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، اليوم الإثنين، عن ضبط 714 قرصًا من الأدوية المخدرة والأقراص المنشطة، غير المسجلة داخل إحدى الصيدليات بمدينة جمصة.

قال المحافظ، في تصريحات صحفية، إنه بالمرور على بعض الصيدليات ضُبطت 110 أقراص من الأدوية المخدرة المهربة غير المسجلة بوزارة الصحة، من صنف "تامول اكس" تحتوي على مادة الترامادول، فضلاً عن ثلاثة أصناف من المنشطات الجنسية بإجمالي 25 كيسًا، مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية جنسية من صنف فيتوياجرا بإجمالي 215 قرصًا منتهية الصلاحية ومعدة للبيع للجمهور، و7 أصناف أخرى بإجمالي 357 أمبول وكيس تحتوي على ماده الرانتيدين.

وكان الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أعلن أنه لا يوجد مدير صيدلي مسؤول بالمنشأة المخالفة، والتي حررت محاضر ضد مالكها بعد تحريز المضبوطات بأرقام ٦٨٧٥ و٦٨٧٦ بقسم شرطة جمصة.

أشار المحافظ أيضًا إلى استمرار الحملات التي تنفذها إدارتا العلاج الحر والتفتيش الصيدلي للتأكد من التزام المنشآت الطبية والصحية بالاشتراطات التي حددها القانون.​