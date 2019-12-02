ممثل مصر بمحكمة العدل : قطر توفر ملاذا آمنا للإخوان المسلمين وتدعم العمليات الإرهابية في سيناء

أكد ممثل مصر في محكمة العدل الدولية، أمجد عبد الغفار، أن "قرار مصر قطع العلاقات مع الدوحة جاء بسبب تبني موقف معاد تجاه القاهرة ودعم المنظمات الإرهابية، وعلى رأسها الإخوان".

واتهم ممثل مصر في محكمة العدل الدولية قطر بـ" توفير ملاذ آمن لجماعة الإخوان المسلمين، وترويج عقيدة القاعدة وتنظيم داعش، ودعم العمليات الإرهابية في سيناء"، مشيرا إلى أن "القاهرة أوضحت مرارا

إصرار قطر على التدخل بالشؤون الداخلية لمصر ودول المنطقة، بطريقة تهدد الأمن القومي العربي".

وقال عبد الغفار: "بالرغم من إرادة مصر على الحفاظ على علاقات ودية وخاصة مع الدول العربية الأخرى إلا أن سلوك دولة قطر قد ترك مصر دون خيار، إلى أن تقوم باتخاذ تدابير متعلقة بتحليق الطيران

منذ 2017، وهذا القرار جاء نتيجة التدخل القطري في الشؤون الداخلية المصرية ودعمها للمجموعات الإرهابية بغرض زعزعة الاستقرار وقتل أبنائها".

وتابع بقوله: "لم تسلم أية دولة من السلوك القطري، وفى 2013 ثار ملايين المصريين ضد حكومة الإخوان المسلمين، وخلال فترة الاضطرابات أصبحت قناة (مباشر مصر) صوت التشدد وأداة لتأجيج الكراهية والعنف".

ووقعت الأزمة الدبلوماسية بين الرباعي العربي مع قطر في يوم 5 يونيو 2017 حيث قررت كل من السعودية، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.