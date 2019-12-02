رئيس وزراء كندا إلى لندن للمشاركة في قمة الناتو

توجه رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الاثنين، إلى العاصمة البريطانية لندن؛ للمشاركة في قمة زعماء حلف شمال الأطلسي "ناتو" والاحتفال بالذكرى السنوية الـ70 لتأسيس الحلف. ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الكندي بعدد من قادة الحلف على هامش مشاركته في الاجتماعات، ويتضمن جدول أعمال القمة إلى تسليط الضوء على إنجازات التحالف في مجال الدفاع والردع، كما من المقرر أن يناقش الاجتماعات علاقة الحلف مع كل من روسيا والصين.

وتقود كندا حاليا مجموعة المعارك المعززة التابعة لـ"ناتو" في لاتفيا، وكذلك المجموعة الدائمة للناتو البحرية.

ومن المقرر أن تعقد قمة الناتو في لندن يومي الثلاثاء والأربعاء.

وفي وقت سابق، قال رئيس الناتو ينس ستولتنبرج في إن معاهدة القوات النووية المتوسطة المدى سيتم التطرق إليها في اجتماع لندن. هامش مشاركته في الاجتماعات، ويتضمن جدول أعمال القمة إلى تسليط الضوء على إنجازات التحالف في مجال الدفاع والردع، كما من المقرر أن يناقش الاجتماعات علاقة الحلف مع كل من روسيا والصين.وتقود كندا حاليا مجموعة المعارك المعززة التابعة لـ"ناتو" في لاتفيا، وكذلك المجموعة الدائمة للناتو البحرية.ومن المقرر أن تعقد قمة الناتو في لندن يومي الثلاثاء والأربعاء.وفي وقت سابق، قال رئيس الناتو ينس ستولتنبرج في إن معاهدة القوات النووية المتوسطة المدى سيتم التطرق إليها في اجتماع لندن.

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