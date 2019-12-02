وفد باكستاني رفيع المستوى يزور السعودية الأربعاء المقبل

يبدأ وفد باكستاني رفيع المستوى برئاسة وزير الشئون الدينية والتناغم بين الأديان الباكستاني بير نور الحق قادري زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية يوم الـ4 من ديسمبر الجاري. الـ4 من ديسمبر الجاري. وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم الاثنين، أن بير نور الحق قادري سوف يوقع، خلال الزيارة، اتفاقية لموسم الحج لعام 2020 مع السلطات السعودية في الـ7 من ديسمبر الجاري، حيث يقوم نحو 200,000 باكستاني، بموجب هذه الاتفاقية، بأداء مناسك الحج خلال موسم الحج لعام 2020. خلال الزيارة، اتفاقية لموسم الحج لعام 2020 مع السلطات السعودية في الـ7 من ديسمبر الجاري، حيث يقوم نحو 200,000 باكستاني، بموجب هذه الاتفاقية، بأداء مناسك الحج خلال موسم الحج لعام 2020.

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