وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع السفير الفرنسي

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، أمس، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت، حيث جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.



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