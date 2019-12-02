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الكونجرس يحدد تهم عزل ترمب غدا

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تبدأ لجنة تابعة للكونجرس غدا تحديد التهم التي سيتم توجيهها للرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت تزداد احتمالات تحوّله إلى ثالث رئيس أميركي يتم عزله. لكن محامي ترمب أشار إلى أن البيت الأبيض لن يرسل أي ممثل عنه للمشاركة في الجلسات، على الأقل في الوقت الراهن.

وقال محامي البيت الأبيض بات سيبولوني في رسالة موجهة إلى الرئيس الديمقراطي للجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر "لا يمكن توقع مشاركتنا في جلسة استماع بينما لم تتم تسمية الشهود بعد، وبينما لا يزال من غير الواضح إن كانت اللجنة القضائية ستتيح للرئيس إجراءات عادلة من خلال السماح بجلسات استماع إضافية".

لكن سيبولوني لم يستبعد تماما مشاركة البيت الأبيض في الجلسات، بل طلب مزيدا من التفاصيل من نادلر بشأن الكيفية التي ستتم الإجراءات من خلالها، بينما أشار إلى أنه سيقدم جوابًا نهائيًا في هذا الصدد بحلول الجمعة المقبل.

ولم يتمكن ترمب من دحض الاتهامات في تحقيقات مجلس النواب، بأنه ضغط على أوكرانيا لمساعدته في الحصول على معلومات تضر بخصومه السياسيين في الداخل، بمن فيهم المرشح الأبرز لمواجهته في انتخابات 2020 الرئاسية جو بايدن.

ويتوقع أن تنظر اللجنة في 4 تهم على الأقل قد تفضي إلى العزل بينها استغلال السلطة والرشوة وازدراء الكونجرس وعرقلة العدالة.


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