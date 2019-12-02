وقال محامي البيت الأبيض بات سيبولوني في رسالة موجهة إلى الرئيس الديمقراطي للجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر "لا يمكن توقع مشاركتنا في جلسة استماع بينما لم تتم تسمية الشهود بعد، وبينما لا يزال من غير الواضح إن كانت اللجنة القضائية ستتيح للرئيس إجراءات عادلة من خلال السماح بجلسات استماع إضافية".
لكن سيبولوني لم يستبعد تماما مشاركة البيت الأبيض في الجلسات، بل طلب مزيدا من التفاصيل من نادلر بشأن الكيفية التي ستتم الإجراءات من خلالها، بينما أشار إلى أنه سيقدم جوابًا نهائيًا في هذا الصدد بحلول الجمعة المقبل.
ولم يتمكن ترمب من دحض الاتهامات في تحقيقات مجلس النواب، بأنه ضغط على أوكرانيا لمساعدته في الحصول على معلومات تضر بخصومه السياسيين في الداخل، بمن فيهم المرشح الأبرز لمواجهته في انتخابات 2020 الرئاسية جو بايدن.
ويتوقع أن تنظر اللجنة في 4 تهم على الأقل قد تفضي إلى العزل بينها استغلال السلطة والرشوة وازدراء الكونجرس وعرقلة العدالة.
كانت هذه تفاصيل خبر الكونجرس يحدد تهم عزل ترمب غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.