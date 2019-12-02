تطبيق يهدد باعتقال 25 ألف تركي

يبدو أن تركيا تقبل على موجة اعتقالات جديدة، بعد إعلان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، التعرف على بيانات آلاف المستخدمين لتطبيق إلكتروني. وقال صويلو إن تركيا استطاعت التعرف على 25 ألف مستخدم لتطبيق "Bylock"، ينتمون لحركة الخدمة بقيادة فتح الله غولن.

و"ByLock"، هو تطبيق إلكتروني للتراسل من خلال الرسائل المشفرة، تدعي أنقرة أن أعضاء حركة فتح الله غولن، الذي تتهمه تركيا بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو 2016، قد استخدموا التطبيق في مراسلاتهم.

وأضاف صويلو، أنه تم إبلاغ مكاتب النيابة العامة، بوجود 7 آلاف و694 شخصا، من بينهم 1387 لا يزالون يعملون في مؤسسات الدولة.

وزعم وزير الداخلية أن ألفين و341 شخصا، من بينهم 679 شخصا يعملون في مؤسسات الدولة، كانوا يتواصلون مع أعضاء حركة فتح الله غولن من دون تحميل التطبيق على هواتفهم.

وأفاد موقع زمان التركي المعارض، أن فريق الاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة أكد في وقت سابق أن السلطات التركية تستخدم "ByLock" كدليل إدانة، من أجل اعتقال من تشتبه في تورطه في محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.

وتتهم أنقرة حركة فتح الله غولن بمحاولة الإطاحة بالسلطة، من خلال التسلل إلى مؤسسات الدولة التركية، لا سيما الجيش، والشرطة، والقضاء.