96 قتيلاً في معارك بين الجيش السوري والفصائل بجنوب إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط 96 قتيلاً خلال 48 ساعة من المعارك العنيفة جنوب شرق إدلب شمال غربي سوريا.

وأوضح المرصد أن معارك عنيفة تجددت فجر اليوم، على محاور عدة بريف إدلب الجنوبي الشرقي، بين الفصائل المسلحة من جهة، وقوات الحكومة والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى.

وذكر المرصد أن المعارك والغارات الجوية تسببت في مقتل 51 من القوات الحكومية والقوات الموالية لها، إلى جانب مقتل 45 من المسلحين.

ووفقاً لمصادر في إدلب، فإن المعارك تسببت في موجة جديدة من النزوح من المحافظة باتجاه الحدود التركية.

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تجدر الإشارة إلى أن مسلحي المعارضة يسيطرون على معظم مناطق المحافظة القريبة من الحدود التركية.

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وكان الرئيس السوري بشار الأسد قال مؤخراً خلال زيارة لأطراف المحافظة إن "معركة إدلب ستكون الأساس لحسم الفوضى والإرهاب في كل مناطق سوريا".