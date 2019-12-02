الرئيس اللبناني: المرحلة المقبلة ستشهد ما يرضي الجميع

وتابع الرئيس عون قائلاً: "إننا لا نصطدم فقط بالفاسدين الموجودين في الحكم أو الذين كانوا فيه لأن ذلك بات مألوفاً، ولكننا نصطدم بحماية المجتمع لهم، لأن من يتضرر لا يشتكي بل يتحدث في الصالونات، معتبراً أنه لا يمكننا محاكمة الأشخاص بتهمة الفساد من دون دلائل و"نريد أن يقاوم الشعب معنا".

وتطرق الرئيس عون إلى " موضوع الحريات في لبنان فاعتبر أنها وصلت إلى حد الفوضى".

وانطلقت بعد ظهر اليوم مسيرة طلابية في بلدة ببنين (شمال لبنان)، حيث دعا الطلاب إلى "استمرار الاحتجاجات وإقفال المدارس".

ونظّم عدد من المحتجين في صور (جنوب لبنان) قبل ظهر اليوم وقفة إحتجاجية أمام فرع مصرف لبنان، وسط انتشار كثيف للجيش والقوى الأمنية.

وفي مدينة زحلة (شرق لبنان)، اعتصم متظاهرون قبل ظهر اليوم أمام مبنى مصرف لبنان ومنعوا الموظفين من الدخول إلى المبنى.

وفي العاصمة بيروت، دخل عدد من المحتجين إلى قصر العدل، للمطالبة باستقلالية القضاء وفتح كل ملفات الفساد.

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع الى 18 عاماً ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. ويؤكدون على استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.