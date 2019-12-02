كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعصار قوي على الخليج الفترة المقبلة ومصر آمنة.. خبير أرصاد يكشف حقيقة تعرض المنطقة لأعاصير قريبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خلال العشر سنوات الماضي، اتخذت الأعاصير شكلا جديدا من حيث العدد والقوة، فباتت لا تمر سنة وإلا ونشهد العديد من الأعاصير، التي تفتك بالمناطق التي تمر بها وتهدم عشرات المنازل وتتسبب بتشريد وقتل وإصابة آلاف الأشخاص.



وتستعد الفلبين لمواجهة إعصار جديد يدعى "كاموري"، سبقه هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية مما دفع السلطات لتعليق الدراسة وإغلاق المدارس بـ20 إقليم في شرق وشمال البلاد، وإلغاء الرحلات الجوية الداخلية، ورفع حالة التحذير بالمناطق الساحلية، وإجلاء نحو 63 ألف مواطن من إقليمي الباي وكامارينس نورتي من منازلهم.



أقوى الأعاصير

هذا وأوضح خبراء المناخ، أن أقوى الأعاصير التي ضربت العالم خلال الفترة الماضي، كان إعصار "إيرما" الذي ضرب المحيط الأطلسي سنة 2017، تلاه إعصار "هايان" عام 2013 وكان الأقوى على الإطلاق من أي إعصار سجل في العام ذاته.



سبب زيادة قوة الأعاصير

أوضح القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية الدكتور أشرف صابر، في تصريح لـ"الخليج 365"، أنه بالفعل زادت قوة الأعاصير خلال الفترة الماضية، مبينا أن هناك أسباب لذلك، ومنها التغيرات المناخية وارتفاع الحرارة وتغير حرارة سطح المياة بالمحيطات والأنهار، مبينا أن الفروق الكبيرة في درجة حراة المياة عن الهواء تتسبب بزيادة قوة الأعصار، فتحتاج الأعاصير إلى الماء الساخن لتنمو، لذا فإن الحرارة المسجلة في المحيطات توفر المزيد من الوقود لهذه الأعاصير، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الملوثات في الغلاف الجوي.