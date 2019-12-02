كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا.. لندن تقيم وقفه احتجاجية بعد هجوم يهدد الأمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقامت لندن وقفه احتجاجية، اليوم الاثنين، لشخصين قُتلا بالقرب من جسر لندن على يد إرهابي مدان أطلق سراحه مبكرًا من السجن، وهو حادث دفع العدالة الجنائية إلى مركز حملة قبل عشرة أيام من الانتخابات الوطنية.

وقُتل جاك ميريت 25 عامًا، وساسكيا جونز 23 عامًا، وكلاهما طالبان سابقان ينشطان في برنامج لإعادة تأهيل السجناء، يوم الجمعة الماضي، عندما دخل عثمان خان في حالة من الهياج بالسكاكين في مؤتمر حول البرنامج إلى جانب جسر لندن.

وفي الوقفة الاحتجاجية، قال عمدة لندن: إن "العاصمة البريطانية قد تجمعت بروح من التحدي وإن لندن لن تُخضع أبدًا للإرهاب أو تخويفه".

وأضاف "إن أفضل طريقة لهزيمة هذه الكراهية ليست عن طريق تشغيل بعضها البعض ولكن عن طريق التركيز على القيم، التي تلزمنا بأن نأخذ الأمل من بطولة سكان لندن العاديين وخدمات الطوارئ، الذين يركضون نحو الخطر".

كما أصبح هجوم يوم الجمعة الماضي، قضية سياسية قبل انتخابات 12 ديسمبر.

ووعد رئيس الوزراء بوريس جونسون بموقف أكثر تشددًا من إطلاق سراح السجناء إذا فاز المحافظون بأغلبية، وانتقد زعيم حزب العمل المعارض في يسار الوسط، جيريمي كوربين، ووصفه بأنه غير راضي عن الإرهاب.

كما يقول حزب العمل، إن التخفيضات في خدمات الشرطة والخدمات الاجتماعية في ظل عقد من الزعامة المحافظة، جعلت من الصعب محاربة التشدد وتتبع السجناء السابقين وإعادة دمجهم.

وفي مواجهة المارة، بما في ذلك رجل بولندي يلوح بآلة ناروال وآخرين بطفايات الحريق، تم المهاجم الذي كان يرتدي سترة ناسفة وهمية على الأرض، ثم قُتل برصاص الشرطة البريطانية.

وحضر كل من جونسون وكوربين الوقفة الاحتجاجية في غيلهول يارد، في قلب مدينة لندن، والتي عقدت لتكريم الموتى والمصابين وخدمات الطوارئ وأفراد الجمهور الذين تدخلوا.

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وكان قد حكم على المهاجم لمدة لا تقل عن ثماني سنوات في عام 2012 بتهمة ارتكاب جرائم، بما في ذلك التخطيط لتفجير بورصة لندن والبرلمان البريطاني.

وقد أُطلق سراحه قبل عام دون تقييم من مجلس الإفراج المشروط، بشأن ما إذا كان يمثل تهديدًا للجمهور، على الرغم من تحذير قاضي الحكم بضرورة إجراء هذا التقييم.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي ظل حزبه في السلطة منذ عام 2010، "إنني أشعر بالأسف الشديد لحقيقة أن هذا الرجل كان في الشارع، وأعتقد أنه كان مثيرًا للاشمئزاز وسنتخذ إجراءً".

لعبة اللوم

وقال كوربين، إن تخفيضات المحافظين في أعمال الشرطة المجتمعية والمراقبة والصحة العقلية والشباب والخدمات الاجتماعية يمكن أن "تؤدي إلى ضياع فرص التدخل في حياة الأشخاص الذين يذهبون إلى ارتكاب أفعال لا تغتفر".

كما أوضح كوربين، وهو ناشط سلام مخضرم، أن الإرهابيين المدانين يجب ألا يخدموا بالضرورة فترات سجنهم كاملة، وقال منذ فترة طويلة إن السياسة الخارجية البريطانية في الشرق الأوسط لعبت دورًا في تحفيز المتشددين.

كما دعا وسط الخطاب السياسي والإعلامي، والد أحد القتلى وسائل الإعلام والسياسيين إلى عدم استخدام ابنه لتبرير الانقسام أو الكراهية.

وقال ديفيد ميريت في تغريدة فوق صور الصفحات الأولى لصحف الصحف اليمينية وصحيفة ديلي ميل وديلي إكسبريس: "لا تستخدم وفاة ابني وصوره وزميلته - للترويج للدعاية الدنيئة"، مضيفاً "لقد وقف جاك ضد كل ما تمثله - الكراهية والانقسام والجهل".

كما شارك كل من القتلى في برنامج التعليم معا بجامعة كامبريدج للمساعدة في تثقيف وتأهيل السجناء، والذي كان يعقد الحدث الذي بدأ فيه المهاجم هياجه.

وقال تنظيم "داعش" الإرهابي، يوم السبت الماضي، إن الهجوم نفذه أحد مقاتليها، لم تقدم المجموعة أي دليل.