بسبب أوضاع لبنان.. سفارة الإمارات في بيروت تلغي حفل اليوم الوطني

ألغت سفارة دولة الإمارات في بيروت، اليوم الاثنين، حفل الإستقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 للإمارات، نظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان.

وجاء ذلك في بيان للسفارة عبر حسابها على موقع التدوين القصير "تويتر": "نظراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان الشقيق، قررت سفارة الإمارات في بيروت، إلغاء حفل الإستقبال بمناسبة اليوم الوطني48، وبهذه المناسبة يتقدم السفير د. حمد الشامسي، بأحر التهاني والتبريكات إلى القيادة الإماراتية والشعب الإماراتي. كما يتمنى للبنان وشعبه الاستقرار والازدهار".

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ومنذ 17 أكتوبر الماضي، يشهد لبنان احتجاجات على الأوضاع السياسية والاقتصادية تمخضت عن تقديم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته، فيما لا تزال المباحثات السياسية حيال إمكانية تشكيل حكومة متعثرة نتيجة الخلافات السياسية.

وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، اليومالإثنين، بالذكرى الـ48 لاتحاد جميع الإمارات السبع، والذي مثّل انطلاقة نهضة ما زالت تتواصل في جميع المجالات.

تلك المناسبة تترجم مسيرة الاتحاد التي امتدت عبر عقود مضت، مضيئة وحافلة بالأحداث والمهام والإنجازات التي رسم ملامحها الأولى وأرسى دعائمها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وسار على دربه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.