للمرة الأولى.. وزيرة الدفاع الألمانية تزور أفغانستان

قامت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب-كارنباور، اليوم الإثنين، بزيارة إلى أفغانستان تعد الأولى لها.

وبدأت الوزيرة الزيارة بلقاء مع جنود ألمان في معسكر "مرمال" بمدينة مزار الشريف، حيث حطت طائرتها برفقة وفدها.

يذكر أن البرلمان الألماني (بوندستاج) مدد تفويضه لمهمة الجنود الألمان في أفغانستان في مارس الماضي لمدة عام آخر، حتى مارس عام 2020.

ويمكن للجيش الألماني أن يستعين بنحو 1300 جندي من أجل مهمة "الدعم الحازم" التي يقودها حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان.

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وعزز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآمال خلال زيارته المفاجئة للقوات الأمريكية في أفغانستان الأسبوع الماضي بالتوصل إلى اتفاق مع حركة طالبان.

وأعلن ترامب في القاعدة العسكرية الأمريكية "باجرام" أن واشنطن ستستأنف المحادثات حول سبل تحقيق السلام مع طالبان خلال أقل من ثلاثة أشهر، معربا عن اعتقاده أن طالبان تريد حاليا الهدنة.

يُذكر أن أفغانستان سجلت رقما قياسيا سلبيا في مؤشر الإرهاب العالمي، حيث لقي هناك العام الماضي 7379 شخصا حتفهم جراء الإرهاب، بزيادة قدرها 60% مقارنة بعام 2017.

ووفقا لذلك، حلت طالبان مؤخرا محل تنظيم داعش الإرهابي كأكثر الجماعات قتلا.