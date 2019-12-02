أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

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طمأن الرئيس اللبناني، ميشال عون، أفراد الشعب، قائلًا: "المرحلة المقبلة ستشهد ما يرضيكم ويرضي جميع اللبنانيين". Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || "ترامب" يهدد بفرض تعريفات جمركية جديدة

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، القيود التجارية ضد الأرجنتين والبرازيل، اليوم الاثنين، موضحًا موقفه في سلسلة من التغريدات. أخبار عالمية عاجلة اليوم || طهران تواصل بيع النفط رغم العقوبات الأمريكية

تعد إيران خامس أكبر دولة منتجة للنفط ، لكنها وجدت صعوبة أكبر في تصدير النفط بكامل طاقتها وسط عزلة متزايدة من الدول الغربية في أعقاب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي لعام 2015 وفرض عقوبات "أشد من أي وقت مضى".

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