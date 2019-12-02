اليونيسكو توجه رسالة احتجاج للمغرب بسبب”برج محمد السادس” والمحطة الجديدة للرباط

موازاة مع إطلاق أوراش جديدة لتوسيع العاصمة الرباط بمشاريع ضخمة، كشفت معطيات حديثة أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو”، غاضبة من المسؤولين المغاربة، بسبب مشاريع تقول إنها لا تحترم طابع المدينة، والتي صنفتها المنظمة سنة 2012 من التراث العالمي.

وقالت وكالة “إيفي” الإسبانية اليوم الإثنين، إن اليونيسكو، وجهت رسالة شديدة اللهجة للمسؤولين المغاربة في شهر يوليوز الماضي، بعبارات حادة، قالت فيها المنظمة إن عددا من تفاصيل مشروع تنمية العاصمة الرباط، لم يتم تمحيصها من قبل.

وتسبب مشروعان في غضب المنظمة الأممية، وهما مشروع برج محمد السادس، ومشروع توسعة محطة الرباط المدينة، وهما المشروعان الذين تم اتخاذ قرارات لإحداثهما دون استشارة مع المنظمة الدولية.

وتقول اليونيسكو إن البرج، الذي يطمح المغرب لأن يكون أعلى برج في افريقيا، سيؤثر على الصورة البصرية للمدينة، كما عبرت المنظمة عن أسفها لعدم استشارتها في برنامج إحداث مركز التسوق الكبير في محطة الرباط المدينة، لإدخال تعديلات عليه تخفف من تأثيره على الأسوار المحيطة بالمدينة.

وكانت اليونيسكو قد صنفت العاصمة الرباط، ضمن التراث العالمي سنة 2012 بعدما اختارها أعضاء لجنة تحكيم المنظمة في بترسبورغ الروسية بالإجماع، حيث تم تقديم ملف الرباط للمنظمة تحت عنوان «الرباط عاصمة عصرية ومدينة تاريخية، تراث مشترك».