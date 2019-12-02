كأس الخليج.. قطر يهزم الإمارات ويرافق العراق إلى المربع الذهبي

ضمن المنتخب القطري لكرة القدم، تأهله إلى نصف نهائي كأس الخليج، بعد تفوقه اليوم الاثنين، على نظيره الإماراتي بأربعة أهداف لاثنين، ضمن آخر جولة من لقاءات المجموعة الأولى.

وتقدم البلد المنظم للبطولة في النتيجة بعد مرور 20 دقيقة على ضربة البداية بواسطة أكرم حسن عفيف، ثم عاد اللاعب ذاته وأضاف ثاني الأهداف في الدقيقة 28 عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يقلص علي مبخوث الفارق للإمارات من ركلة جزاء أيضا عند الدقيقة 33.

ونجح المنتخب القطري خلال الجولة الثانية وتحديدا عند الدقيقة 53 من إضافة الهدف الثالث بواسطة حسن خالد الهيدوس، قبل أن يعود مبخوث ويقلص الفارق مجددا للأبيض الإماراتي في الدقيقة 77، بينما اختتم خوخي بوعلام رباعية القطريين في الوقت البديل للقاء.

ورافق بذلك منتخب قطر، العراق المؤهل سلفا إلى المربع الذهبي، والمتعادل سلبا اليوم مع المنتخب اليمني، حيث تصدر “أسود الرافدين” المجموعة بـ7 نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن قطر الوصيف، ثم الإمارات ثالثا بـ3 نقاط، في حين تذيل اليمن جدول الترتيب برصيد خالٍ من النقاط.