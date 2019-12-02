التوفيق يوقع في مكة اتفاقية لاستقبال الحجاج المغاربة وتوفير متطلباتهم

وقع المغرب، أمس الأحد، مع المملكة العربية السعودية، اتفاقية لتنظيم قدوم الحجاج المغاربة، وتوفير الخدمات اللازمة لهم، خلال الموسم المقبل.

وحل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أمس، في مكة المكرمة، حيث ناقش مع وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بن طاهر بنتن خدمة الحجاج المغاربة لموسم حج 1441، وتناولت مباحثات الجانبين الترتيبات، والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج مملكة المغرب في موسم حج 1441.

وخلال الاجتماع، الذي حضره سفير المملكة في الرياض مصطفى المنصوري، وقع الجانبان اتفاقية موسم حج 1441، التي تتعلق بتنظيم قدوم الحجاج المغاربة، وتوفير جميع متطلباتهم من خلال الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج، خلال فترة وجودهم، في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

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وفي هذا الإطار، نوه أحمد التوفيق بالخدمات، التي تقدمها المملكة العربية السعودية لحجاج بيت الله الحرام، مشيرا إلى أنه اطلع على المستجدات، التي أكد أنها “تدل على تفاني القائمين على خدمة الحرمين”.

ومن جهته، أكد وزير الحج والعمرة السعودي، في تصريح مماثل، أنه تم الاتفاق مع نظيره المغربي “على الاستعدادات لاستقبال حجاج المملكة المغربية”، مبرزا أن الجهود، التي تبذلها وزارة الحج والعمرة، تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السعودية “بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بيسر، وسهولة، وفي أجواء مفعمة بالراحة، والاطمئنان”.

يذكر أن الحجاج المغاربة سبق لهم أن احتجوا في الديار السعودية ضد ضعف الخدمات المقدمة لهم، ما اضطر المسؤولين إلى التدخل، وجر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، مرارا، للمساءلة البرلمانية.