مهاجر مغربي في إيطاليا يقتل صديقته ثم ينتحر.. أعلن ذلك في مواقع التواصل!

أفادت وسائل إعلام إيطالية أنه تم اكتشاف جثتين، أمس الأحد، في مقاطعة بريشيا الإيطالية، إحداهما لمغربي يبلغ من العمر 32 سنة، واُخرى لامرأة إيطالية.

وحسب جريدة “الكويرنو” الإيطالية، فإنه تم العثور على جثثين، إحداهما تعود إلى مهاجر مغربي مشنوق في حديقة عامة، والأخرى إلى إيطالية، تبلغ من العمر 46 سنة من برانديكو، كانت تجمعهما علاقة صداقة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه وفقًا لنتائج البحث الأولية، فإن الهالك، الذي يبلغ من العمر 32 سنة، كان قد أعلن، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نيته قتل صديقته مع شخص آخر.

ولا تزال الشرطة تحقق في الموضوع للوصول إلى الحقيقة الكاملة، بعد اجراء التشريح على الجثثين، وجمع جميع المعطيات، والمعلومات المتوفرة.