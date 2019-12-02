يوسفية برشيد يهزم أ.آسفي ويتقدم في ترتيب البطولة

حسم فريق يوسفية برشيد لكرة القدم، مباراته المؤجلة عن الأسبوع السابع من البطولة الاحترافية، أمام ضيفه أولمبيك آسفي اليوم الاثنين، لصالحه بهدف دون مقابل.

وشهدت المواحهة إشهار الحكم عبد الرحيم اليعقوبي 4 بطاقات صفراء في حق لاعبي القرش المسفيوي، بالإضافة إلى طرد لاعبي الفريق وليد الصبار، والمهدي خالص.

وأحرز اللاعب أمين أبو الفتح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الزمن الأصلي للشوط الأول عن طريق ركلة جزاء.

ولم يطرأ أي تغيير على نتيجة اللقاء الذي احتضنه الملعب البلدي ببرشيد، خلال الجولة الثانية، لتعلن صافرة اليعقوبي عن نهاية المباراة، بفوز الفريق الحريزي بهدف نظيف.

وارتقى يوسفية برشيد بفضل هذا الفوز، وهو الثاني له في بطولة هذا الموسم، إلى المركز الحادي عشر رافعا رصبد إلى النقطة 7، متخلفا بفارق نقطة وحيدة عن أولمبيك آسفي صاحب المركز السابع.