جديدة المكر: تظاهرة أمام مركز شرطة عكا ضد العنف والجريمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر أهالي من جديدة المكر، مساء اليوم الإثنين، قبالة مركز شرطة عكا بسبب تقاعسها في دوها بالحد من ظاهرة العنف وتواطئها مع الجريمة.

وتأتي هذه الوقفة في أعقاب جريمة إطلاق النار على منزل رئيس مجلس محلي جديدة المكر، المهندس سهيل ملحم، وحرق سيارة تابعة له.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، لافتات منددة بالعنف والجريمة وضد تقاعس الشرطة في توفير الأمن والأمان، حيث كتب على بعض منها "الصمت على الجريمة هو جريمة"، "صرخة بلد، العنف بس ضعف".

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وقال رئيس مجلس محلي جديدة المكر، المهندس سهيل ملحم، في حديث لـ"عرب 48"، إن "الجريمة النكراء التي طالت منزلي تعد حلقة من سلسلة متكاملة نعاني من ويلاتها في مجتمعنا نتيجة استشراء العنف والجريمة".

وأضاف "خرجنا اليوم للتظاهر أمام مركز شرطة عكا حتى نثبت للشرطة أننا مجتمع متحضر يرفض العنف ويريد فرض النظام، ولنطالبها بالقيام بواجبها حتى نشعر بالأمن والأمان الذي أصبحنا نفتقد له".

وختم ملحم بالقول "يتضح من خلال تقييم الشرطة بأنني موجود في درجة سادسة من التهديد، وهي تعتبر أقصى درجات التهديد، وبناء عليه جرى وضع حارس شخصي ليلازمني 24 ساعة يوميا على مدار الأسبوع، بالإضافة إلى وضع شرطي لحماية المنزل".