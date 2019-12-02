من هو العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع ؟

الإثنين 2 ديسمبر 2019

أستشهد مساء اليوم في مديرية المواسط بمحافظة تعز، قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي بعد تعرضه لمحاولة إغتيال، حسبما أفادت مصادر محلية .



والعميد ركن عدنان الحمادي من مواليد عام 1968م، قرية يافق بني حماد مديرية المواسط محافظة تعز، متزوج وأب لخمسة أبناء اثنين ذكور وثلاث اناث.

التحق بالكلية الحربية عام 1984م وتخرج منها عام 1987م برتبة ملازم ثاني.

حاصل على بكالوريوس علوم عسكرية وكذا عدة شهادات تخصصية دروع ، صاعقة، مضلات ، شهادة قائد كتائب دروع ، وقادة الوية دروع من معهد الثلايا عدن.

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وحاصل على شهادة ماجستير علوم عسكرية من الاكاديمية العسكرية العليا كلية القيادة والأركان صنعاء عام 2007، كما حاصل على عدة انواط وأوسمة عسكرية.

شغل العديد من المناصب العكرية منها قائد سرية مشاة وقائد سرية دبابات إلى عام 1999، ثم رئيس عملية كتيبة دبابات إلى 2005، ثم نائب تدريب اللواء من 2007إلى 2009، ثم مدير المركز التدريبي معسكر الحمزة إب إلى 2011، ثم مديرمكتب قائد اللواء 35 مدرع إلى 2012، ثم قائد كتيبة دبابات وقائد معسكر الشهيد لبوزة إلى شهر مارس 2015، وفي نهاية شهر مارس 2015 صدر قرار جمهوري من رئيس الجمهورية بتعينه قائداَ للواء 35 مدرع .

يعتبر العميد الحمادي، أول القادة العسكريين الذين رفضوا إنقلاب ميليشيا الحوثي الإنقلابية، وقاد أولى العمليات العسكرية ضد الميليشيات خلال محاولتها إجتياح مدينة تعز عسكرياً بعد فشلها في إجتياحها مدنياً .

كما يعتبر العميد الحمادي من القيادات العسكرية التي رفضت محاولات حزب الإصلاح أخونة قوات الجيش في تعز وأعلنها صراحة أنه لن يسمح بتشكيل أي قوات متحزبة ضمن اللواء 35 مدرع الذي أعاد تشكيله وأتخذ من مدينة التربة مركزاً له، وهو ما جعله هدفاً مشتركاً للميليشيات الإنقلابية وحزب الإصلاح .