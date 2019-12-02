سلطان البركاني يعلن رسمياً إستشهاد العميد عدنان الحمادي

الإثنين 2 ديسمبر 2019

أعلن رئيس البرلمان، سلطان البركاني، إستشهاد قائد اللواء 35 مدرع، العميد عدنان الحمادي .



وقال البركاني في منشور له بالفيسبوك، "عظم الله اجر الجميع بإستشهاد العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع الرجل الذي كان له شرف المقاومة الاول للحوثيين في محافظة تعز واطلاق شرارة المقاومة وقاتل ضد هذه العصابة الانقلابية المأرقة" .

وأضاف أن الشهيد الحمادي لقي ربه اليوم على ايدى اثمة امتدت اليه غيلة وقتلته غدرا .

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وأعرب رئيس البرلمان عن أمله في أن تنكشف خيوط الجريمة كاملا .

وقال نشطاء محليون أن قائد اللواء 35 مدرع، العميد عدنان الحمادي أصيب إصابة خطرة خلال تعرضه لمحاولة إغتيال مساء اليوم الإثنين .

وتضاربت الأنباء حول سبب الإصابة، حيث قال نشطاء أن الإصابة ناجمة عن قيام شقيقه بإطلاق النار عليه بشكل مباشر، فيما أشار ناشطون آخرون إلى ان الحمادي أصيب بكمين مسلح.