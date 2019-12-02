شكرا لقرائتكم خبر عن «العفو الدولية» : ارتفاع حصيلة قمع الاحتجاجات الإيرانية إلى 208 قتيلا والان نبدء بالتفاصيل

قالت منظمة العفو الدولية أنه يُعتقد ، استنادا إلى تقارير موثوقة تلقتها ، إن عدد الأشخاص الذين قُتلوا خلال المظاهرات التي اندلعت في إيران في 15 نوفمبر الماضي ارتفع إلى 208 أشخاص على الأقل،مشيرة إلى أن من المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى.

وأضافت المنظمة،في بيان إنه تم تسجيل العشرات من القتلى في مدينة شهريار في محافظة طهران ، وهى واحدة من المدن التي سقط فيها أعلى عدد من القتلى.

وتابعت "إن عدد القتلى المثير للقلق دليل آخر على أن قوات الأمن الإيرانية ارتكبت عمليات قتل فظيعة ، خلفت 208 قتلى على الأقل في أقل من أسبوع".