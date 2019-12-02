شكرا لقرائتكم خبر عن عريقات : نتائج «شرعنة الاستيطان» بدأت تظهر في الخليل والان نبدء بالتفاصيل

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي ببناء مستوطنة جديدة في الخليل المحتلة هو من النتائج الأولية لإعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شرعنة الاستيطان. وأضاف عريقات، في بيان له أن الخطوة المقبلة على هذا النهج ستكون الضم، مطالباً بخطوات ملموسة من المجتمع الدولي وبمقاطعة شاملة للاستيطان الاستعماري الإسرائيلي.

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