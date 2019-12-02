استطلاع: جونسون يتقدم على العمال البريطاني بفارق 7% من الأصوات

أظهر استطلاع أجرته مؤسسة (آي.سي.إم)، اليوم الإثنين، أن حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حافظ على تقدمه بفارق 7% على حزب العمال المعارض.



وهذا أول استطلاع يجرى بالكامل بعد هجوم الجمعة الماضية قرب جسر لندن.

وقبل 10 أيام من إجراء الانتخابات العامة في بريطانيا، بلغت نسبة تأييد المحافظين 42% بزيادة نقطة واحدة عن آخر استطلاع لآي.سي.إم قبل أسبوع، كما وصل أيضا تأييد العمال إلى 35%.

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وأظهر الاستطلاع أن تأييد حزب الديمقراطيين الأحرار المؤيد للاتحاد الأوروبي دون تغيير عند 13% بينما تراجع تأييد حزب بريكست نقطة مئوية واحدة إلى 3%.

وشمل الاستطلاع 2029 بالغا على الإنترنت في الفترة بين 29 نوفمبر/تشرين الثاني والثاني من ديسمبر/كانون الأول.

يسعى المحافظون بقيادة بوريس جونسون إلى تشكيل حكومة ذات أغلبية محافظة تعمل على إنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسحب المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي.

وكان جونسون أول من بادر إلى استخدام "بريكست" في السباق الانتخابي، حيث هاجم منافسه الزعيم العمالي كوربن، طالبا منه توضيح موقفه الغامض من خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن "المحافظين" يتولى مقاليد السلطة في بريطانيا منذ 2010، حين تقدم على خصمه العمال في الانتخابات العامة بعد استقالة آخر رئيس وزراء لبريطانيا عن حزب العمال جوردون براون.