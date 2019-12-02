منظمة العفو الدولية: 208 قتلى جراء قمع الاحتجاجات في إيران

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها مدينة معشور

كشفت منظمة العفو الدولية، الإثنين، عن ارتفاع حصيلة قمع نظام خامنئي للاحتجاجات التي شهدتها إيران خلال الأيام الماضية على ارتفاع أسعار الوقود، إلى 208 قتلى.

وفي وقت سابق، أكدت محطة إيران إنترناشونال الناطقة بالفارسية من لندن، أن السلطات اعتقلت أكثر من 500 شخص على مدار اليومين الماضيين، على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ردا على غلاء أسعار البنزين بنحو 300%.

ونقلت المحطة عن تقارير متفرقة أن الاحتجاجات تركزت خلال يومي السبت الأحد الماضيين، في محافظات كردستان، وطهران، وجولستان، وأصفهان، وكرمانشاه.

وتتواصل الاعتقالات في حين رفض المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري تأكيد ما توارد عن اعتقال أكثر من 7000 شخص منذ بداية ما عرفت باحتجاجات البنزين قبل 3 أسابيع.

وأعرب منتظري عن سعادته في تصريحات صحفية بسبب عدم توصل من وصفهم بأفراد خارج إيران إلى معلومات وأرقام تتعلق بأعداد المعتقلين، لافتا إلى أن المسؤولين الحكوميين غير مصرح لهم بتقديم إحصاءات في هذا الصدد.

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وتتعمد كل التقارير الشرطية والقضائية التي تبث عبر وسائل الإعلام الإيرانية عدم ذكر تفاصيل عن عمليات ملاحقة المعتقلين أو الاتهامات الموجهة إليهم.

وتكتفي هذه التقارير بإبراز ما تدعي أنها اعترافات المعتقلين بالإضرار بالممتلكات العامة، وتلقي دعم أجنبي للإخلال بالأمن العام داخل إيران.

من جانبها، أعلنت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون حقوق الإنسان بيربل كوفلر دعمها لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، معربة عن صدمتها إزاء سماع أعداد القتلى خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وأدانت كوفلر العنف غير المتناسب من جانب قوات الأمن الإيرانية لقمع المحتجين، مؤكدة تعمد سلطات طهران التكتم بشأن تفاصيل الأحداث المتعلقة بالاحتجاجات ردا على غلاء سعر البنزين محليا، حسب شبكة دويتشه فيله الألمانية بنسختها الناطقة بالفارسية.

وأعربت المفوضة الألمانية عن قلقها العميق لاعتقال آلاف المحتجين الإيرانيين، وتجاهل علاج الجرحى منهم وإيداعهم رهن السجن سريعا، فضلا عن عدم إشعار عائلاتهم بشأن مصيرهم أو التواصل معهم هاتفيا.