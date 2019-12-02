محمد بن راشد ومحمد بن زايد وحكام الإمارات يشهدون الاحتفال باليوم الوطني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية والشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ وضيوف الدولة الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات العربية المتحدة.





وأقيم الاحتفال مساء اليوم الإثنين، في استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي تحت شعار "إرث الأولين" برعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، بالذكرى 48 لاتحاد جميع الإمارات السبع، الذي مثّل انطلاقة نهضة ما زالت تتواصل في جميع المجالات.

وتترجم تلك المناسبة مسيرة الاتحاد التي امتدت عبر عقود مضت، مضيئة وحافلة بالأحداث والمهام والإنجازات التي رسم ملامحها الأولى وأرسى دعائمها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وسار على دربه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.