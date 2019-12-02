واشنطن تفرض عقوبات على 10 مسؤولين وكيان في نيكاراجوا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، عقوبات على 10 مسؤولين وكيان في نيكاراجوا، وفقا لبرنامج يهدف للضغط على حكومة الرئيس دانييل أورتيجا بشأن ما تعدّه واشنطن تقويضا للمؤسسات الديمقراطية وحكم القانون.

عفو عام في نيكاراجوا عن السجناء السياسيين ومرتكبي القمع



وكانت الولايات المتحدة فرضت الشهر الماضي عقوبات على 3 أفراد من نيكاراجوا وفقا لبرنامج يهدف للضغط على حكومة الرئيس دانييل أورتيجا بشأن ما تعدّه واشنطن تقويضا للمؤسسات الديمقراطية وحكم القانون.

وذكرت وزارة الخزانة في بيان على موقعها الإلكتروني أنها فرضت عقوبات على رامون أنطونيو أفيلان ميدال، ولمبرتو إيناسيو كامبل هوكر، وروبرتو خوسيه لوبيز جوميز.