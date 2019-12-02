إصابة 3 ضباط روس في انفجار بالحدود السورية التركية

الشرطة العسكرية الروسية في سوريا - أ.ف.ب

قالت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الدفاع، اليوم الإثنين، إن 3 من ضباط الشرطة العسكرية الروسية أصيبوا في انفجار قنبلة محلية الصنع أثناء قيامهم بدورية روتينية في سوريا قرب الحدود مع تركيا.



ووقع الانفجار بالقرب من بلدة كوباني في محافظة حلب بشمالي سوريا؛ وتسير روسيا وتركيا دوريات مشتركة على طول الحدود السورية مع تركيا بموجب اتفاق توصل إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

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من جانب آخر شن الجيش التركي هجوما مدفعيا استهدف الأحياء الخاضعة لسيطرة قوات الجيش السوري من مواقع تمركزها بالريف الشمالي الغربي لمدينة حلب.

وأدى القصف التركي إلى مقتل 9 مدنيين بينهم 8 أطفال وأكثر من 10 مصابين.

وسيطرت تركيا والفصائل الموالية لها على مناطق كانت تحت سيطرة الأكراد بطول 120 كلم على الحدود منذ بدء عمليتها العسكرية على شمالي سوريا أكتوبر/تشرين الأول الماضي.