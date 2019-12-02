ترامب: #الصين تريد إبرام اتفاق للتجارة مع #الولايات_المتحدة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الاميركي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض اليوم الاثنين إن الصين تريد إبرام اتفاق للتجارة مع الولايات المتحدة "لكننا سنرى ما سيحدث".

وذكر موقع أكسيوس الاخباري يوم الاحد أن الاتفاق تعثر بسبب توقيع ترامب تشريعا يوم الأربعاء الماضي يساند المحتجين في هونج كونج.

وسئل ترامب عن تأثير توقيع مشروع قانون هونج كونج على احتمالات توقيع اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، فقال "إنه لا يجعل الأمر أفضل لكننا سنرى ما سيحدث".