- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين حملة ميدانية رقابية على أسعار السلع في أسواق عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
دشن نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، اليوم، ومعه وكيل أول محافظة عدن محمد شاذلي، الحملة الميدانية الرقابية على الأسواق والمراكز والمحال التجارية والأسواق العامة في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن.
وذكرت وكالة سبأ أن الحملة التي تنفذها وزارة الصناعة ومكتبها في عدن بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية بعدن والهيئة العامة للمواصفات ونيابة الصناعة تهدف إلى تأمين السلع التجارية ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمعايير والمواصفات، والتشديد على إلصاق أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية على أبواب محلات الجملة والتجزئة ومراقبة المخالفين المتسببين بالزيادة السعرية والغش التجاري.
وجدد الوالي، التأكيد على عدم تهاون الوزارة في محاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسعار أو احتكار السلع، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل المخالفين .. مشيرآ إلى استمرار وتواصل الحملات الميدانية الرقابية بشكل مستمر.
حضر التدشين وكيل وزارة الصناعة علي عاطف ووكيل نيابة الصناعة هاني الصراري.
كانت هذه تفاصيل خبر تدشين حملة ميدانية رقابية على أسعار السلع في أسواق عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.