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تدشين حملة ميدانية رقابية على أسعار السلع في أسواق عدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

تدشين حملة ميدانية رقابية على أسعار السلع في أسواق عدن

متابعات_الخليج 365

دشن نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، اليوم، ومعه وكيل أول محافظة عدن محمد شاذلي، الحملة الميدانية الرقابية على الأسواق والمراكز والمحال التجارية والأسواق العامة في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن.

 

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وذكرت وكالة سبأ أن الحملة التي تنفذها وزارة الصناعة ومكتبها في عدن بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية بعدن والهيئة العامة للمواصفات ونيابة الصناعة تهدف إلى تأمين السلع التجارية ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمعايير والمواصفات، والتشديد على إلصاق أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية على أبواب محلات الجملة والتجزئة ومراقبة المخالفين المتسببين بالزيادة السعرية والغش التجاري.

 

وجدد الوالي، التأكيد على عدم تهاون الوزارة في محاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسعار أو احتكار السلع، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل المخالفين .. مشيرآ إلى استمرار وتواصل الحملات الميدانية الرقابية بشكل مستمر.

 

حضر التدشين وكيل وزارة الصناعة علي عاطف ووكيل نيابة الصناعة هاني الصراري.

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