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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل .. أنباء عن إصابة العميد عدنان الحمادي خلال محاولة إغتيال في تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019
قال نشطاء محليون أن قائد اللواء 35 مدرع، العميد عدنان الحمادي أصيب إصابة خطرة خلال تعرضه لمحاولة إغتيال مساء اليوم الإثنين .
وتضاربت الأنباء حول سبب الإصابة، حيث قال نشطاء أن الإصابة ناجمة عن قيام شقيقه بإطلاق النار عليه بشكل مباشر، فيما أشار ناشطون آخرون إلى ان الحمادي أصيب بكمين مسلح .
وذكرت الأنباء، أن الحمادي تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تشير التقارير الطبية إلى أن حالته الصحية حرجة .
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