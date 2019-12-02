اشار وزير الشؤون الإجتماعية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​ريشار قيومجيان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "بعد متابعاتنا الحثيثة مع كافة المراجع، عادت جميع عقود مؤسسات الرعاية والجمعيات، لاسيما التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة، من ​ديوان المحاسبة​ مشكورا إلى ​وزارة الشؤون الإجتماعية​، حيث بدأ العمل عليها كي ترسل خلال أسبوع إلى ​وزارة المال​ لبدء صرف المستحقات".

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كانت هذه تفاصيل خبر قيومجيان: عادت عقود مؤسسات الرعاية إلى الوزارة وسترسل خلال أسبوع لوزارة المال من أجل الصرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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