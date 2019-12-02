رعد: حريصون على الانفتاح على الجميع في علاقاتنا الدوليّة ولكن لن نكون أتباع لأحد

سأل رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد في كلمة له خلال حفل تابيني في بلدة النميرية :"ماذا يريد الأميركيون من بلدنا، يريدون الغاز وكيف سيحكمون سيطرتهم عليه"، معتبرا ان "علينا أن نسأل رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لم يوافق على الترسيم الذي أراده الإسرائيلي ، وكأننا نعاقب على حفظ حقنا في مياهنا الإقليميّة، وخالفنا الأميركي لأنه يريد أن نستجيب لشروط الإسرائيلي في الترسيم"، مضيفا:"نحن حريصون على أن ننفتح في علاقاتنا الدوليّة على الجميع لكن لن نخضع ولن نكون أتباع لأحد في هذا العالم ، من حقّنا أن نقيم العلاقات مع كل دول العالم باستثناء عدوّنا الإسرائيلي لكن على قاعدة حفظ مصالحنا وتأمين مصالحنا فالمصالح المشتركة تقيم هذه العلاقات".
وحول القانون الذي جرت على أساسه الإنتخابات النيابية، اوضح رعد ان "هذا القانون وافق عليه رئيس الحكومة وإذا كان بعض الإتفاقات الثنائية بينه وبين الآخرين لا يريدها فيرفضها ، فليس على حساب البلد والمواطن وموازين القوى التي أفرزتها الإنتخابات ،والتي كانت نزيهة بإدعاء كل من راقبها".
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