رعد: حريصون على الانفتاح على الجميع في علاقاتنا الدوليّة ولكن لن نكون أتباع لأحد

سأل رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​محمد رعد​ في كلمة له خلال حفل تابيني في بلدة ​النميرية​ :"ماذا يريد الأميركيون من بلدنا، يريدون ​الغاز​ وكيف سيحكمون سيطرتهم عليه"، معتبرا ان "علينا أن نسأل رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ الذي لم يوافق على الترسيم الذي أراده الإسرائيلي ، وكأننا نعاقب على حفظ حقنا في مياهنا الإقليميّة، وخالفنا الأميركي لأنه يريد أن نستجيب لشروط الإسرائيلي في الترسيم"، مضيفا:"نحن حريصون على أن ننفتح في علاقاتنا الدوليّة على الجميع لكن لن نخضع ولن نكون أتباع لأحد في هذا ​العالم​ ، من حقّنا أن نقيم العلاقات مع كل دول العالم باستثناء عدوّنا الإسرائيلي لكن على قاعدة حفظ مصالحنا وتأمين مصالحنا فالمصالح المشتركة تقيم هذه العلاقات".

وحول القانون الذي جرت على أساسه ​الإنتخابات النيابية​، اوضح رعد ان "هذا القانون وافق عليه رئيس ​الحكومة​ وإذا كان بعض الإتفاقات الثنائية بينه وبين الآخرين لا يريدها فيرفضها ، فليس على حساب البلد والمواطن وموازين القوى التي أفرزتها الإنتخابات ،والتي كانت نزيهة بإدعاء كل من راقبها".