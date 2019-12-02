مصلحة الليطاني: قطع وعزل خط اولي مركبا غدا لاجراء الصيانة

اعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ في بيان، عن "قطع وعزل خط اولي - ​مركبا​ 66 ك.ف نهار غد الثلاثاء منالساعة السابعة صباحا وحتى الرابعة بعد الظهر، لاجراء الصيانة الضرورية على هذا الخط في المحطة الخارجية لمعمل الاولي".

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