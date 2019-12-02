نتانياهو: لا هدنة طويلة بغزة إذا استمر إطلاق الصواريخ

لفت رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ إلى أنه "لن تكون هناك هدنة طويلة المدى، في ​قطاع غزة​، اذا استمر إطلاق الصواريخ من القطاع"، مشيراً إلى "إنكم شاهدتم العمليات التي قمنا بها على مدار الأسابيع الأخيرة، أقول لكم إننا نمتلك باستمرار، بما في ذلك خلال الأيام الأخيرة، خططا عملياتية مفاجئة ستكون أكثر مفاجأة مما شاهدتموه"، مؤكداً "إننا نعمل على تحقيق هدوء مطلق، وهذا يتم فقط بفضل قوة الردع ".

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