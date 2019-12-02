ستولتنبرغ: البند الخامس لاتفاقية "الناتو" يشكل جوهر الحلف

لفت ​الأمين العام لحلف شمال الأطلسي​ "​الناتو​"، ​ينس ستولتنبرغ​ إلى أن "البند الخامس لاتفاقية الحلف، يشكّل جوهره"، مشيراً إلى أن "البند الخامس لاتفاقية "الناتو"، يشكل جوهره"، مبينا أن "إدراك الأعداء المحتملين بأن الاعتداء على عضو في الحلف، بمثابة اعتداء على كافة أعضائه، يحول دون وقوع ذلك".

وأشار إلى "إننا جميعا، أكبر قوة عسكرية والبند الخامس من اتفاقية ناتو، بمثابة التزام. وأطالب ​فرنسا​ وباقي الحلفاء، بمساندة هذا البند"، داعياً إلى "الوحدة رغم الأفكار المختلفة"، مؤكدا أن "رسالة قمة زعماء الحلف المزمع عقده في العاصمة البريطانية لندن، ستكون حول هذا الأمر".

وأضاف "الناتو" يضم 29 بلدا لديه أحزاب، وحكومات، ووجهات نظر ومشاكل مختلفة، إلا أنهم متفقون حول الرسالة الأساسية للحلف".