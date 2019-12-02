الجزيرة: قصف جوي روسي استهدف سجن إدلب المركزي أسفر

افادت قناة "الجزيرة" بأن قصف جوي روسي استهدف سجن إدلب المركزي، مما أسفر عن مقتل امرأة وطفليها كانوا في زيارة لأحد السجناء.

وذكرت مصادر سورية معارضة بان الطيران الحربي الروسي استهدف سجن إدلب المركزي الواقع في الجهة الغربية من ادلب المدينة بأكثر من عشر غارات نتج عنها هروب عدد من السجناء وإصابات في صفوف المدنيين. ولا تزال فرق الإسعاف والدفاع المدني تعمل على رفع الأنقاض.

ولفتت الى أنَّ عشرات السجناء هربوا من السجن عقب الغارات، فيما تعمل القوى الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام على ملاحقتهم، في الوقت الذي لفتت فيه تحرير الشام إلى أنَّ السجناء في السجن المركزي هم من أصحاب القضايا الجنائية المدنية.