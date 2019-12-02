الخارجية الإماراتية تتهم قطر بعدم الوفاء بالتزاماتها أمام محكمة العدل الدولية

لفتت ​وزارة الخارجية​ ​الإمارات​ية إلى أن "قطر لم تف بالتزاماتها أمام ​محكمة العدل الدولية​"، مشيرةً إلى أن "محكمة العدل الدولية في ​لاهاي​، افتتحت جلسات المرافعات حول الاعتراضات على اختصاص مجلس منظمة ​الطيران المدني​ "إيكاو" بقرارها النظر في الموضوع بتاريخ 28 يونيو 2018 للبت في الخلاف السياسي بين الدول المقاطعة الأربع "​السعودية​ و​البحرين​ ومصر والإمارات، ضد قطر".

وأشارت إلى أن "الإجراءات التي تم اتخاذها ومن ضمنها إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات القطرية وتلك المسجلة في قطر من قبل الدول المقاطعة، جاءت لحماية ​الأمن​ الوطني لهذه الدول"، لافتةً إلى أن "الإجراءات كانت ردا على عدم وفاء قطر بالتزاماتها القانونية التي وقعت عليها والمتمثلة في اتفاقيات ​الرياض​ ومحاولتها الهروب من تنفيذ التزاماتها الدولية بوقف تمويل ​الجماعات الإرهابية​ وإيواء الإرهابيين، واستخدام منصاتها الإعلامية لنشر الأفكار لدعم الإرهاب والتطرف".

وأضافت "محكمة العدل الدولية ستنظر خلال المرافعات الحجج والمذكرات القانونية التي سيتم تقديمها من جميع الجهات خلال الفترة من 2 إلى 6 كانون الاول 2019"، موضحةً أن "الإمارات تثق بأن محكمة العدل الدولية ستنظر لطبيعة هذا الخلاف وموضوعية طلبات الاستئناف المقدمة، وسيتخذ ​القضاة​ بحكمتهم القرارات الملائمة".

وتابعت الخارجية الاماراتية "المرافعات أوضحت بأن الخلاف القائم هو خلاف سياسي لا يتعلق بالطيران المدني، وإنما يتعلق بدعم قطر للإرهاب والتطرف، بالتالي، لا يمكن لمجلس المنظمة البت فيه، باعتبارها منظمة فنية متخصصة في الطيران".