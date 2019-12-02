"حملة الدفاع عن حقوق المودعين" وجهت كتابا لسلامة: لتطبيق الإصلاحات والإجراءات النقدية البنيوية

وجهت "حملة الدفاع عن حقوق المودعين" المؤلفة من عدد من الاقتصاديين والمحامين والعاملين في الشأن العام كتابا إلى حاكم ​مصرف لبنان​، مشددةً على "ضرورة القيام سريعاً بتطبيق الإصلاحات والإجراءات النقدية البنيوية التي يتضمنها الكتاب لحماية حقوق المودعين تحت طائلة تحمّل الحاكم كافة العواقب بما في ذلك إقالته من الشارع فالشعب اليوم هو الحكم والرقيب"، مؤكدةً "إننا حاضرون لإجابتكم على أي استفسار قد تحتاجونه ونتمنى نشره من خلالكم، ليكون له أثر ويصل لآذان مصرف لبنان و​المصارف​ الخاصة حتى نتجنب الكارثة الكبرى بحق أموال آلاف المودعين".

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