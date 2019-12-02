شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يطلق الرصاص الحي على الصيادين بغزة والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، بأن بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على مراكب الصيادين قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، مما ألحق أضراراً بمركب صيد دون وقوع إصابات.
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