شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يطلق الرصاص الحي على الصيادين بغزة والان نبدء بالتفاصيل

استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي اليوم مراكب الصيادين بالرصاص الحي وخراطيم المياه قبالة شاطئ بحر مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، بأن بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على مراكب الصيادين قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، مما ألحق أضراراً بمركب صيد دون وقوع إصابات.

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