عمليات بغداد: لا يوجد أي احتكاك مع المتظاهرين في عموم العاصمة

وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "لا يوجد أي حالة احتكاك مع المتظاهرين بعموم بغداد"، نافية "قيام القطعات بالرمي الحي".

ودعت القيادة، جميع وسائل الإعلام والناشطين ومنظمات حقوق الانسان والامم المتحدة إلى "إرسال ممثليهم للتواجد وتقييم الواقع على الأرض".

