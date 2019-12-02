أكدت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، عدم وجود أي احتكاك مع المتظاهرين في عموم العاصمة.
وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "لا يوجد أي حالة احتكاك مع المتظاهرين بعموم بغداد"، نافية "قيام القطعات بالرمي الحي".
ودعت القيادة، جميع وسائل الإعلام والناشطين ومنظمات حقوق الانسان والامم المتحدة إلى "إرسال ممثليهم للتواجد وتقييم الواقع على الأرض".
ودعت القيادة، جميع وسائل الإعلام والناشطين ومنظمات حقوق الانسان والامم المتحدة إلى "إرسال ممثليهم للتواجد وتقييم الواقع على الأرض".
كانت هذه تفاصيل خبر عمليات بغداد: لا يوجد أي احتكاك مع المتظاهرين في عموم العاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.