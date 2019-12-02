وزيرة الدفاع الألمانية تصل إلى أفغانستان في أول زيارة رسمية

وزير الدفاع الألماني أنيجريت كرامب-كارنباور - أ.ف.ب

وصلت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور، اليوم الإثنين، إلى أفغانستان في زيارتها الرسمية الأولى للبلاد.



واستهلت الوزيرة الزيارة بلقاء مع جنود ألمان في معسكر "مرمال" بمدينة مزار الشريف، حيث حطت طائراتها برفقة وفدها.

يُذكر أن البرلمان الألماني (بوندستاج) مدد تفويضه لمهمة الجنود الألمان في أفغانستان في مارس/آذار الماضي لمدة عام آخر، حتى مارس/آذار عام 2020.

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ويمكن للجيش الألماني أن يستعين بنحو 1300 جندي من أجل مهمة "الدعم الحازم" التي يقودها حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان.

وعزز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآمال خلال زيارته المفاجئة للقوات الأمريكية في أفغانستان الأسبوع الماضي بالتوصل إلى اتفاق مع حركة طالبان.

وأعلن ترامب في القاعدة العسكرية الأمريكية "باجرام" أن واشنطن ستستأنف المحادثات حول سبل تحقيق السلام مع طالبان خلال أقل من 3 أشهر، معربا عن اعتقاده أن طالبان تريد حاليا الهدنة.

يُذكر أن أفغانستان سجلت رقما قياسيا سلبيا في مؤشر الإرهاب العالمي، حيث لقي هناك العام الماضي 7379 شخصا حتفهم جراء الإرهاب بزيادة قدرها 60% مقارنة بعام 2017.

ووفقا لذلك، حلت طالبان مؤخرا محل تنظيم داعش الإرهابي كأكثر الجماعات قتلا.