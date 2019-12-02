انت الان تتابع محامي السياسي التركي صلاح الدين دميرتاش يؤكد تدهور الحالة الصحية لموكله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صلاح الدين دميرتاش

قال محامي السياسي التركي البارز الموالي للأكراد، صلاح الدين دميرتاش اليوم الاثنين، إن موكله فقد وعيه في محبسه الأسبوع الماضي، وإنه لم يتم نقله إلى المستشفى.

وهذا نفس ما أفادت به شقيقة دميرتاش.

وعاني دميرتاش من ضيق في التنفس وآلام في الصدر ثم فقد الوعي حوالي الساعة 05:30 صباحا بالتوقيت المحلي، يوم 26 من تشرين ثان/نوفمبر الماضي، بحسب ما ذكرته شقيقته ايجول ديميرتاش.

وقدم له زميله عبد الله زيدان، إسعافات أولية قبل وصول سيارة إسعاف، ثم تم إجراء رسم قلب لدميرتاش.

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ودميرتاش، المؤسس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، قيد الحبس الاحتياطي منذ شهر تشرين ثان/نوفمبر 2016 بتهم تتعلق بالإرهاب، في بلدة أدرنة بشمال غرب تركيا.

وطلب دميرتاش 46/ عاما/ عدم نقله إلى قسم الطوارئ، ولكن إلى المستشفى لإجراء فحص شامل.