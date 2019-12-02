قيادة جديدة تتسلم إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

استلم الدبلوماسي الأرجنتيني رافايال غروسي يوم الإثنين، رسميًا منصبه كمدير عام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ يتوقع أن يشغل ملف برنامج إيران النووي الحيّز الأكبر في مهمته.



وسيكون رافايال غروسي، سفير الأرجنتين في الوكالة، أول مدير للوكالة الدولية للطاقة الذرية من أمريكا الجنوبية.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، سبق وشغل غروسي مناصب رفيعة في الوكالة بين عامي 2010 و2013، ما وضعه على تواصل مع المسؤولين الإيرانيين حينما تكثفت المفاوضات الدولية حول الأنشطة النووية لطهران.

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وقال السفير الفرنسي السابق لدى طهران فرانسوا نیکولاد: إن غروسي سيكون بوسعه الاستفادة من ”خبرة كبيرة في مسائل الانتشار“ النووي.

وتابع أنه ”شخص ذو كفاءة عالية جدًا يأتي من بلد مهم في المجال النووي“.

وقال دبلوماسي يعمل في فيينا حاليًا: إن غروسي ”من المتوقع أن يجلب الكثير من الطاقة والابتكار إلى منصبه، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز المساواة بين الجنسين داخل الوكالة وتعزيز دور الطاقة النووية في مكافحة تغير المناخ“. وسيخلف غروسي الياباني يوكيا أمانو الذي توفي في تموز/يوليو عن عمر يناهز 72 عامًا.

في حين يعتقد أن الولايات المتحدة ضغطت لصالحه، إلا أن دبلوماسيين يقولون إن غروسي شدد على إيمانه بأهمية حيادية الوكالة.