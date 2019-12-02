الأب مارون بو رحال: كم نحتاج للسلام لنبني وطنا يحقق تطلعات الشبيبة

أقامت "​جمعية كشافة الاستقلال​" احتفالا رمزيا في مركز الرئاسة العامة للرهبانية الأنطونية في ​دير مار روكز​ في ​الدكوانة​ وترأس القداس النائب العام الأنطوني الأب مارون بو رحال وعاونه الإباء المرشدون للجمعية.

وخلال العظة، اعتبر الاب بو رحال "إننااليوم بحاجة كبيرة إلى شهود للرجاء في عالمنا وفي وطننا وأملنا أن يكون كل كشاف شاهدا لهذه الفضيلة وخصوصا حيث يتعذر الشهادة لها" وشجع أعضاء الكشافة على "أن يكونوا دوما عاملين من أجل الخدمة التي عبرت عنها وعن جمالها ​العذراء​ مريم عندما ذهبت إلى بيت نسيبتها إليصابات، ليس فقط لتنقل لها البشرى بولادة المخلص، بل لكي تخدمها لأنها تحمل، وهي المتقدمة بالسن، أعظم مواليد النساء يوحنا المعمدان، الذي سيعد الطريق للمسيح الآتي إلى ​العالم​ ليحمل خطايا العالم".

وتوجه إلى اعضاء الكشف، قائلا "إفرحوا بكل خدمة تقومون بها لأنها ستكون طريقكم إلى ​السلام​ الذي يتوق إليه كل إنسان وهكذا أيضا تكون الطوبى لجميع الساعين إلى السلام وتكون الهناءة لمن يكونون صانعيه في جماعاتهم وفي مجتمعهم. وكم نحن بحاجة إلى هذا السلام اليوم لنبني الوطن الذي يكون محققا لآمال الشبيبة وتطلعاتها"، متمنيا على الجمعية "التي ترعاها ​الرهبانية الأنطونية​ ويرافقها رهبانها وراهباتها بأن تكون بالرجاء والخدمة والسلام، علامة مميزة للعمل الكشفي وللسعي دوما إلى الخير".