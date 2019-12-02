اعلنت ​مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان​ عن "انها ستضطر الى قطع ​المياه​ عن الخط الساحلي في ​كسروان​ بحيث ستتأثر عملية التوزيع في المناطق الساحلية لكسروان ومنطقة صربا وذلك ابتداء من صباح يوم الاربعاء بتاريخ 4/12/2019، لمدة 12 ساعة على ان تعاود توزيع المياه تدريجيا ابتداء من مساء يوم الاربعاء"، طالبةً من المشتركين "اخذ العلم واتخاذ الاجراءات اللازمة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة مياه بيروت: قطع المياه عن الخط الساحلي بكسروان ابتداء من الاربعاء لـ12 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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